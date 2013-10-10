日本数据：8月核心机械订单较上月成长5.4%，增幅超乎预期

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透东京10月10日 - 日本内阁府周四发布的数据显示，8月核心机械订单较前月增长5.4%，增幅大于预期，且为三个月来首次增加。
扣除船舶和电力设备的核心机械订单成长，分析师预估中值为上升2.0%，而前月则为小幅下滑。
8月核心机械订单较上年同期增长10.3%，分析师预计为增长8.7%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出的指标。
内阁府并调升其对机械订单的评估，称其正在回升。
浏览完整表格，请点选内阁府网站
(here)(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。