日本数据：8月核心机械订单较上月成长5.4%，增幅超乎预期

路透东京10月10日 - 日本内阁府周四发布的数据显示，8月核心机械订单较前月增长5.4%，增幅大于预期，且为三个月来首次增加。

扣除船舶和电力设备的核心机械订单成长，分析师预估中值为上升2.0%，而前月则为小幅下滑。

8月核心机械订单较上年同期增长10.3%，分析师预计为增长8.7%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出的指标。

内阁府并调升其对机械订单的评估，称其正在回升。

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(here)(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)