《综述》美国财政僵局压力日益增大，奥巴马与国会共寻解决途径

世界银行行长金墉周三也对僵局的影响发出警告，称即便是美国违约的威胁也可能损及新兴市场以及全球最易受冲击的人群。

“我们深感担忧。由于现在新兴市场和发展中国家面临诸多不利因素，因此这样的影响将是真正毁灭性的，”他对美国有线电视新闻网(CNN)表示。

日本央行副总裁中曾宏称，若美国不能在月中之前就上调债务上限达成协议，全球股市或将挫跌，长期利率则会上升，从而对全球经济造成严重冲击。

日本财务大臣周二也发表类似言论。这些警告表明，日本担忧这场僵局若不能很快破解，其所持有的逾1万亿美元美国公债也将受影响。

美国股市周三攀升，期待叶伦被提名为美联储下任主席。标准普尔500指数周二挫跌1.2%，为8月27日以来最大跌幅，并触及9月6日来最低位。(完)