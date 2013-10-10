纽约期市：ICE可可期货从13个月高位回落，罗布斯塔咖啡期货上涨1%

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透纽约/伦敦10月9日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三盘中触及13个月新高，终场小幅下跌，因投资者对供应趋紧预期引发的涨势进行获利了结。Liffe-罗布斯塔咖啡期货则上涨。
原糖期货较周二所及的六个半月高位小幅下跌，交易商密切关注降雨天气对巴西原糖压榨进程的影响。
ICE-12月可可期货 收低10美元，或0.4%，收报每吨2,703美元，之前在盘中触及13个月高位2,733美元。本周初，国际可可协会发布供应短缺预测引发了一系列买盘。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 下跌1英镑，或0.06%，报每吨1,753英镑，低于前日触及的两年高位1,765英镑。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收高26美元，或1.5%，收报每吨1,722美元，创一周最大单日涨幅，因最大的咖啡生产国越南减少供应，且投机者回补空头仓位。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 涨22美元，或1.3%，收报每吨1,709美元，9月底曾触及三年低点1,596美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.20美分，或0.2%，报每磅1.1525美元。
ICE-3月原糖期货 收低0.03美分，或0.2%，报每磅18.59美分，周二该合约触及3月中来最高位每磅18.67美分。Liffe-12月白糖期货 收跌0.2美元，或0.02%，报每吨497.20美元。(完)
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(编译 白云; 审校 石冠兰)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。