纽约期市：ICE可可期货从13个月高位回落，罗布斯塔咖啡期货上涨1%

路透纽约/伦敦10月9日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三盘中触及13个月新高，终场小幅下跌，因投资者对供应趋紧预期引发的涨势进行获利了结。Liffe-罗布斯塔咖啡期货则上涨。

原糖期货较周二所及的六个半月高位小幅下跌，交易商密切关注降雨天气对巴西原糖压榨进程的影响。

ICE-12月可可期货 收低10美元，或0.4%，收报每吨2,703美元，之前在盘中触及13个月高位2,733美元。本周初，国际可可协会发布供应短缺预测引发了一系列买盘。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 下跌1英镑，或0.06%，报每吨1,753英镑，低于前日触及的两年高位1,765英镑。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收高26美元，或1.5%，收报每吨1,722美元，创一周最大单日涨幅，因最大的咖啡生产国越南减少供应，且投机者回补空头仓位。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 涨22美元，或1.3%，收报每吨1,709美元，9月底曾触及三年低点1,596美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.20美分，或0.2%，报每磅1.1525美元。

ICE-3月原糖期货 收低0.03美分，或0.2%，报每磅18.59美分，周二该合约触及3月中来最高位每磅18.67美分。Liffe-12月白糖期货 收跌0.2美元，或0.02%，报每吨497.20美元。(完)

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