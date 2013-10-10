表格：上周外资卖超日本股票，日本投资者卖超外国债券

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透东京10月10日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在截至10月5日止的当周转为卖超日本股票。
该周外资卖超271亿日圆日本股票，此前一周为买超3,388亿日圆。
日本投资者卖超外国债券，上周共计卖超22,257亿日圆，此前一周为买超6,722亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资（负值代表卖超）:
股市 债市 货币市场
9月29日-10月5日 -27.1 +322.7 +89.3
9月22日-9月28日 +338.8r -146.9 -431.4
日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:
股市 债市 货币市场
9月29日-10月5日 +22.8 -2,225.7 -15.9
9月22日-9月28日 -49.0r +672.2r -62.4
9月15日-9月21日 -168.3 +174.5r +18.3
注：r为修正值。
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)(完) (编译 侯向明； 审校 郑茵)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。