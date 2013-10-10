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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 08:10 BJT

表格：上周外资卖超日本股票，日本投资者卖超外国债券

路透东京10月10日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在截至10月5日止的当周转为卖超日本股票。

该周外资卖超271亿日圆日本股票，此前一周为买超3,388亿日圆。

日本投资者卖超外国债券，上周共计卖超22,257亿日圆，此前一周为买超6,722亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资（负值代表卖超）:

股市 债市 货币市场

9月29日-10月5日 -27.1 +322.7 +89.3

9月22日-9月28日 +338.8r -146.9 -431.4

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:

股市 债市 货币市场

9月29日-10月5日 +22.8 -2,225.7 -15.9

9月22日-9月28日 -49.0r +672.2r -62.4

9月15日-9月21日 -168.3 +174.5r +18.3

注：r为修正值。

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)(完) (编译 侯向明； 审校 郑茵)

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