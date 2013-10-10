版本:
中国
债券 | 2013年 10月 10日 星期四 09:16 BJT

美国经济：财政部和央行官员正制定应急计划，以防政府万一违约--消息

这位要求匿名的消息人士称，官员拒绝透露应急计划的细节，因为他们不想以此暗示投资者和国会共和党议员，如果债务上限不上调，美国政府能设法度过难关。官员们坚称，上限如果不调高，将完全无法避免出现违约。

周四，美国财长杰克卢将对参议院财务委员会进行证词陈述，该委员会的共和党参议员Orrin Hatch有可能就应急计划质询杰克卢。

消息人士称，官员认为，如果国会未能在10月17日之前上调债务上限，他们的计划只能试着去减轻灾难性的后果。

消息人士还称，在这样让人焦急的形势下，官员们亦在评估哪些作抵押的公债会在违约出现时最让人担心。

许多相关讨论是在债务管理办公室与纽约联储的财政官员之间进行的，纽约联储是美国政府在市场的代理机构。

财政部和纽约联储的发言人均拒绝说明是否讨论过应急计划，以及计划是否已备妥。代表财政部的官员回以财长杰克卢近期致国会信中说过的话。杰克卢在那封信中称，“没有其它可提高我国举债上限的合法审慎选项”。(完) (编译 白云; 审校 郑茵/戴素萍)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐