美国经济：财政部和央行官员正制定应急计划，以防政府万一违约--消息

《全球主要国家债券发行预告》--3月30日-4月6日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券
这位要求匿名的消息人士称，官员拒绝透露应急计划的细节，因为他们不想以此暗示投资者和国会共和党议员，如果债务上限不上调，美国政府能设法度过难关。官员们坚称，上限如果不调高，将完全无法避免出现违约。
周四，美国财长杰克卢将对参议院财务委员会进行证词陈述，该委员会的共和党参议员Orrin Hatch有可能就应急计划质询杰克卢。
消息人士称，官员认为，如果国会未能在10月17日之前上调债务上限，他们的计划只能试着去减轻灾难性的后果。
消息人士还称，在这样让人焦急的形势下，官员们亦在评估哪些作抵押的公债会在违约出现时最让人担心。
许多相关讨论是在债务管理办公室与纽约联储的财政官员之间进行的，纽约联储是美国政府在市场的代理机构。
财政部和纽约联储的发言人均拒绝说明是否讨论过应急计划，以及计划是否已备妥。代表财政部的官员回以财长杰克卢近期致国会信中说过的话。杰克卢在那封信中称，“没有其它可提高我国举债上限的合法审慎选项”。(完) (编译 白云; 审校 郑茵/戴素萍)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券
路透东京3月30日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，3月25日止 当周外资依然卖超日股。 外资3月25日止当周在日本股市卖超7,543亿日圆，前一周为卖超5,85 3亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券1,516亿日圆，前一周为买超1,509 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -754.3 -1,923.7 -1,540.7 3月12日-3月18日 -585.3r -596.3r +2,915.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -294.0 -151.6 -19.0 3月12日-3月18日 -465.1
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债