欧洲经济指标预测--10月10日-10月17日****

港报财经评论：腾讯挟双引擎，中綫仍有力升--经济日报3月30日
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月7日当周 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业生产 8月 +0.5% -0.6% 0800 意大利工业生产(较前月) 8月 +0.7% -1.1% (较上年同期) -4.3% -4.3% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 10月 3,750 3,750 利率决定 0.5% 0.5% 10月11日(五) 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.4% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.6% +1.6% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 -- -0.6% (较上年同期) -- -1.7% 0645 法国经常账(亿欧元) 8月 -- 赤字32 0800 意大利CPI(较前月) 9月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% HICP(较前月) 9月终值 +1.8% +1.8% (较上年同期) +0.9% +0.9% 10月14日当周 10月14-15日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -3.7% -2.6% 10月14日(一) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -- -1.5% (较上年同期) -- -2.1% 10月15日(二) 0645 法国HICP(较前月) 9月终值 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国CPI(较前月) 9月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +3.3% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- +2.8% PPI产出物价(较前月) 9月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 核心PPI产出物价(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 -- 49.6 现况指数 -- 30.6 10月16日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差31.52 对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差59.48 0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 -- 减少3.26 按国际劳工组织(ILO)标准计算失业率 6-8月 -- 7.7% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差18.2 0900 欧元区HICP(较前月) 9月终值 -- +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 扣除食品与能源HICP(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 16.3 10月17日(四) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 盈余266 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余169 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出434 0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- -0.9% (较上年同期) -- +2.1% 扣除燃料的零售销售(较前月) -- -1.0% (较上年同期) -- +2.3% (完)
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7