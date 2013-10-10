版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 10日 星期四 08:29 BJT

****欧洲经济指标预测--10月10日-10月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
     
  10月7日当周
   
  10月10日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值
    0645     法国工业生产                                       8月     +0.5%     -0.6%
    0800     意大利工业生产(较前月)                             8月     +0.7%     -1.1%
                           (较上年同期)                                 -4.3%     -4.3%
    1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                      10月     3,750     3,750
                     利率决定                                            0.5%      0.5%
    
    10月11日(五)
    0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                9月终值      持平      持平
                                    (较上年同期)                        +1.4%     +1.4%
             德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)           9月终值      持平      持平
                                         (较上年同期)                   +1.6%     +1.6%
    0600     德国趸售(批发)物价指数(较前月)                     9月       --      -0.6%
                                   (较上年同期)                           --      -1.7%
    0645     法国经常账(亿欧元)                                 8月       --     赤字32
    0800     意大利CPI(较前月)                              9月终值     -0.3%     -0.3%
                   (较上年同期)                                         +0.9%     +0.9%
                 HICP(较前月)                               9月终值     +1.8%     +1.8%
                   (较上年同期)                                         +0.9%     +0.9%
    
    
    10月14日当周
    
    10月14-15日
    0600     德国进口物价(较前月)                               8月     +0.1%     +0.3%
                         (较上年同期)                                   -3.7%     -2.6%
    
    10月14日(一)
    0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                        9月       --      +0.2%
                          (较上年同期)                                    --      +0.2%   
    0900     欧元区工业生产(较前月)                             8月       --      -1.5%
                    (较上年同期)                                          --      -2.1%
     
    10月15日(二)
    0645     法国HICP(较前月)                               9月终值       --      +0.5%
                   (较上年同期)                                           --      +1.0%
    0830     英国CPI(较前月)                                    9月       --      +0.4%
                   (较上年同期)                                           --      +2.7%
             英国零售物价指数(RPI)(较前月)                      9月       --      +0.5%
                                  (较上年同期)                            --      +3.3%
    0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)            9月       --      -0.2%
                                            (较上年同期)                  --      +2.8%
                                 PPI产出物价(较前月)            9月       --      +0.1%
                                            (较上年同期)                  --      +1.6%
                             核心PPI产出物价(较前月)            9月       --      持平
                                            (较上年同期)                  --      +1.0%
    0900     德国ZEW经济景气判断指数                           10月       --       49.6
                        现况指数                                          --       30.6
    
    10月16日(三)
    0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                       8月       --  顺差31.52
                   对全球贸易收支(亿欧元)                                 --  顺差59.48
    0830     英国请领失业金人数(万人)                           9月       --   减少3.26
                 按国际劳工组织(ILO)标准计算失业率            6-8月       --       7.7%
    0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                             8月       --   顺差18.2
    0900     欧元区HICP(较前月)                             9月终值       --      +0.1%
                       (较上年同期)                                     +1.1%     +1.1%
                   扣除食品与能源HICP(较前月)                             --      +0.2%
                                     (较上年同期)                         --      +1.3%
    0900     瑞士ZEW投资者信心指数                             10月       --       16.3
    
    10月17日(四)
    0800     欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)             8月       --    盈余266
                             (经季节调整)(亿欧元)                         --    盈余169
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                        --    流出434
    0830     英国零售销售(较前月)                               9月       --      -0.9%
                         (较上年同期)                                     --      +2.1%
                 扣除燃料的零售销售(较前月)                               --      -1.0%
                                   (较上年同期)                           --      +2.3%
   (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐