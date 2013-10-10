主要国家经济指标预测--10月11日****

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
路透10月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 9月 -- 65.8% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.4% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.6% +1.6% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 -- -0.6% (较上年同期) -- -1.7% 0645 法国经常账(亿欧元) 8月 -- 赤字32 0800 意大利CPI(较前月) 9月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% HICP(较前月) 9月终值 +1.8% +1.8% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加1.0 增加5.92 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 66.60% 66.60% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月初值 76.0 77.5 现况指数 91.0 92.6 预期指数 67.5 67.8 1430 美国ECRI经济领先指标 10月4日当周 -- 132.1 10月11-14日 -- 新西兰REINZ房价指数(较前月) 9月 -- +2.1% REINZ房价指数(较上年同期) -- +9.5% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期未定。 * 美国9月非农就业报告 * 美国8月国际贸易收支 * 美国9月进出口价格 * 美国9月生产者物价指数(PPI) * 美国9月零售销售 * 美国8月建筑支出 * 美国9月就业趋势指数 * 美国8月工厂订单 * 美国8月耐久财订单修正值 * 美国8月批发(趸售)库存及销售 * 美国8月企业库存 * 美国9月联邦预算 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲就业人口(万人) 9月 增加0.91 增加1.5 全职就业人口(人) 增加0.5 -- 就业参与率 64.9% 65.0% 失业率 5.6% 5.8% 0645 法国工业生产 8月 +0.2% +0.5% 0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -0.3% +0.7% (较上年同期) -4.6% -4.3% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 10月 3,750 3,750 利率决定 0.5% 0.5% -- - 美国ICSC月度连锁店销售 9月 +5.1% -- 1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 +0.1% +0.2% 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月5日当周 37.4 31 四周均值(万人) 32.5 -- 续请失业金人数(万人) 9月28日当周 290.5 290 -- 韩国央行指标利率 10月 2.5 -- 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -4.6% -- 进口价格(较上年同期) -8.1% -- 2145 新西兰食品价格指数(较前月) 9月 持平 -- 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.3% +2.3% (完)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
=============================今日重要政经日程==========================
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。