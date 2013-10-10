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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--10月11日****

路透10月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    10月11日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值      前值
    0200     新西兰公债外资持有比例                             9月       --       65.8%
    0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                9月终值      持平       持平
                                    (较上年同期)                        +1.4%      +1.4%
             德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)           9月终值      持平       持平
                                         (较上年同期)                   +1.6%      +1.6%
    0600     德国趸售(批发)物价指数(较前月)                     9月       --       -0.6%
                                   (较上年同期)                           --       -1.7%
    0645     法国经常账(亿欧元)                                 8月       --      赤字32
    0800     意大利CPI(较前月)                              9月终值     -0.3%      -0.3%
                   (较上年同期)                                         +0.9%      +0.9%
                 HICP(较前月)                               9月终值     +1.8%      +1.8%
                   (较上年同期)                                         +0.9%      +0.9%
    1230    加拿大就业变动(万人)                                9月   增加1.0   增加5.92
                    失业率                                               7.1%       7.1%
                  就业参与率                                           66.60%     66.60%
    1355    美国路透/密西根大学消费者信心指数              10月初值      76.0       77.5
                                     现况指数                            91.0       92.6
                                     预期指数                            67.5       67.8
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月4日当周        --      132.1

    
    10月11-14日 
    --      新西兰REINZ房价指数(较前月)                        9月         --      +2.1%     
                  REINZ房价指数(较上年同期)                                --      +9.5%
   
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期未定。    
        
    * 美国9月非农就业报告
    * 美国8月国际贸易收支 
    * 美国9月进出口价格  
    * 美国9月生产者物价指数(PPI)
    * 美国9月零售销售
    * 美国8月建筑支出
    * 美国9月就业趋势指数
    * 美国8月工厂订单
    * 美国8月耐久财订单修正值
    * 美国8月批发(趸售)库存及销售   
    * 美国8月企业库存
    * 美国9月联邦预算
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    10月10日(四) 
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     现值       预估值   
    0030     澳洲就业人口(万人)                                9月    增加0.91    增加1.5     
                 全职就业人口(人)                                      增加0.5       --       
                 就业参与率                                              64.9%      65.0%      
                     失业率                                               5.6%       5.8%       
    0645     法国工业生产                                      8月       +0.2%      +0.5%      
    0800     意大利工业生产(较前月)                            8月       -0.3%      +0.7%      
                           (较上年同期)                                  -4.6%      -4.3%      
    1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                     10月       3,750      3,750      
                     利率决定                                             0.5%       0.5%       
    -- -     美国ICSC月度连锁店销售                            9月       +5.1%        --       
    1230     加拿大新屋价格(较前月)                            8月       +0.1%      +0.2%      
    1230     美国初请失业金人数(万人)                  10月5日当周        37.4         31       
 
                      四周均值(万人)                                      32.5        --        
                续请失业金人数(万人)                   9月28日当周       290.5        290      
     --      韩国央行指标利率                                 10月         2.5        --      
    2100     韩国出口价格(较上年同期)                          9月       -4.6%        --       
                 进口价格(较上年同期)                                    -8.1%        --      
    2145     新西兰食品价格指数(较前月)                        9月       持平         --       
    2350     日本企业物价指数(较前月)                          9月       +0.3%      +0.2%      
                            (较上年同期)                                 +2.3%      +2.3%   (完)

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