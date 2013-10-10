主要国家经济指标预测--10月11日****

路透10月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 9月 -- 65.8% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.4% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.6% +1.6% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 -- -0.6% (较上年同期) -- -1.7% 0645 法国经常账(亿欧元) 8月 -- 赤字32 0800 意大利CPI(较前月) 9月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% HICP(较前月) 9月终值 +1.8% +1.8% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加1.0 增加5.92 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 66.60% 66.60% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月初值 76.0 77.5 现况指数 91.0 92.6 预期指数 67.5 67.8 1430 美国ECRI经济领先指标 10月4日当周 -- 132.1 10月11-14日 -- 新西兰REINZ房价指数(较前月) 9月 -- +2.1% REINZ房价指数(较上年同期) -- +9.5% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期未定。 * 美国9月非农就业报告 * 美国8月国际贸易收支 * 美国9月进出口价格 * 美国9月生产者物价指数(PPI) * 美国9月零售销售 * 美国8月建筑支出 * 美国9月就业趋势指数 * 美国8月工厂订单 * 美国8月耐久财订单修正值 * 美国8月批发(趸售)库存及销售 * 美国8月企业库存 * 美国9月联邦预算 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲就业人口(万人) 9月 增加0.91 增加1.5 全职就业人口(人) 增加0.5 -- 就业参与率 64.9% 65.0% 失业率 5.6% 5.8% 0645 法国工业生产 8月 +0.2% +0.5% 0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -0.3% +0.7% (较上年同期) -4.6% -4.3% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 10月 3,750 3,750 利率决定 0.5% 0.5% -- - 美国ICSC月度连锁店销售 9月 +5.1% -- 1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 +0.1% +0.2% 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月5日当周 37.4 31 四周均值(万人) 32.5 -- 续请失业金人数(万人) 9月28日当周 290.5 290 -- 韩国央行指标利率 10月 2.5 -- 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -4.6% -- 进口价格(较上年同期) -8.1% -- 2145 新西兰食品价格指数(较前月) 9月 持平 -- 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.3% +2.3% (完)