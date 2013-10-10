金砖国家：10月9日股汇市收盘纵览

路透10月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月9日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,005.69点。

中国股市：中国股市：沪综指收市小涨，基本面诱因缺乏令大盘再陷盘局

香港股市：恒生指数收低0.6%，腾讯遭获利了结脱离纪录高位

中国汇市：人民币即期收平，继续围绕6.12元窄幅盘整

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拉美股市：巴西股市上涨，巴西第二大无线电话公司TIM Participa??es 领涨，因有报导称Telecom Italia 正在考虑出脱在这家公司的持股。巴西股市指标Bovespa指数 下跌0.45%，报52,547.71点。

拉美汇市：美国债务违约担忧令拉美货币承压，但FED主席提名构成支撑

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南非股市：连续第四日下跌，因投资者押注美国预算僵局的阴霾将持续笼罩在全球市场。Top-40绩优股指数 跌逾1.2%，至38,106.70点。综合指数 跌1.1%，至一个月最低位42,779.87点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，公债收益率略下滑

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印度股市：上涨逾1%，创下近两周半最高收位，因9月贸易逆差明显缩窄，带动印度经常帐收支大幅改善的希望。指标BSE指数 收升1.33%，或265.65 点，报20,249.26点。NSE指数 升1.33%，或79.05点，报6,007.45点。

印度汇市：印度卢比兑美元下跌，此前国际货币基金组织(IMF)大幅调降印度的经济成长预估，且美元在叶伦被提名出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席后上涨。卢比兑美元 收报61.93/94卢比，周二收报61.7925/8025。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低，报1,461.000点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.72%至810.50点。