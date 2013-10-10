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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月10日

路透香港10月10日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7544港元<HKD
 =>)
                                                                                         
 美股道琼工业指数      周三收高26.45点或0.18%，报14,802.98点。美国总统奥巴马邀请两党议员
 磋商如何结束已经进入第九天的政府停摆，国会共和党与民主党两党展现可能打破预算僵局的初步迹
 象，激励市场人气。
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       201.730   -0.92      16691            15.643      -0.62
 中国铝业                       8.930    1.59      16850             2.770      -0.72
 中国移动                      54.260   -0.22      86131            84.151       0.00
 中国人寿                      39.710    1.48      87443            20.528       0.14
 中石油                       114.400    2.33      53567             8.871      -0.21
 中石化                        79.350    0.51      14492             6.153      -0.92
 汇丰控股                      53.750    0.49     217334            83.360       0.07
 中电信                        51.420    0.31      18638             3.987      -0.07
 中国联通                      16.530   -1.61     132255            12.818      -0.33
 兖州煤业                       9.350   -0.85      70411             7.250      -2.02
 华能国际                      41.170    0.32       7002             7.981      -0.48
 南方航空                      18.590    2.42      10516             2.883      -1.60
 东方航空                      16.790    3.13       7188             1.302     -50.50
 中芯国际                       3.920    4.53      99187             0.608      -1.94（完
 ）

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