《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月10日

路透香港10月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7544港元<HKD =>) 美股道琼工业指数 周三收高26.45点或0.18%，报14,802.98点。美国总统奥巴马邀请两党议员 磋商如何结束已经进入第九天的政府停摆，国会共和党与民主党两党展现可能打破预算僵局的初步迹 象，激励市场人气。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 201.730 -0.92 16691 15.643 -0.62 中国铝业 8.930 1.59 16850 2.770 -0.72 中国移动 54.260 -0.22 86131 84.151 0.00 中国人寿 39.710 1.48 87443 20.528 0.14 中石油 114.400 2.33 53567 8.871 -0.21 中石化 79.350 0.51 14492 6.153 -0.92 汇丰控股 53.750 0.49 217334 83.360 0.07 中电信 51.420 0.31 18638 3.987 -0.07 中国联通 16.530 -1.61 132255 12.818 -0.33 兖州煤业 9.350 -0.85 70411 7.250 -2.02 华能国际 41.170 0.32 7002 7.981 -0.48 南方航空 18.590 2.42 10516 2.883 -1.60 东方航空 16.790 3.13 7188 1.302 -50.50 中芯国际 3.920 4.53 99187 0.608 -1.94（完 ）