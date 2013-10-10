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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 08:33 BJT

国际油市：美国原油期货小跌，奥巴马为寻求解决僵局与议员会晤

全球油价周三下跌，因美国原油库存一周增幅创一年最大，对华府预算僵局将限制美国需求的担忧进一步加剧。

在压力日益增大且尚无明确办法打破目前财政僵局的情况下，周三美国总统奥巴马开始邀请国会议员前往白宫磋商美国政府停摆以及提高举债上限的问题。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/李爽 审校 戴素萍)

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