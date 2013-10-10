国际油市：美国原油期货小跌，奥巴马为寻求解决僵局与议员会晤

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
全球油价周三下跌，因美国原油库存一周增幅创一年最大，对华府预算僵局将限制美国需求的担忧进一步加剧。
在压力日益增大且尚无明确办法打破目前财政僵局的情况下，周三美国总统奥巴马开始邀请国会议员前往白宫磋商美国政府停摆以及提高举债上限的问题。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/李爽 审校 戴素萍)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。