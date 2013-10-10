中国证券：国信证券柜台市场首单场外期权业务正式开展--报载

路透上海10月10日 - 中国场外期权业务在券商柜台市场悄然启动。上海证券报周四报导，国信证券柜台市场以沪深300指数 为标的的首单场外期权业务正式开展，充当一款结构化理财产品提供量化投资工具；目前仅对金融机构开放，暂时将自然人投资者排除在外。

报导指出，国信证券近期与招商财富资产管理有限公司签署有关协议及交易确认书。这款结构化理财产品是国信证券推出的“金倍赢”沪深300指数场外期权系列之一，该系列产品具有不同的投资期限和杠杆倍数，以满足投资者的多样需求。

场外期权也叫做柜台期权，是指在非集中性交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易，场内期权与场外期权的区别主要表现在期权合约是否标准化，它的特点是量身定做，满足不同风险偏好的投资者在期限、流动性、投资风格、市场观点等多方面的需求。场外期权除了能用来构建结构化产品外，还可以作为单独的交易品种。

报导并指出，此次发行的产品为一款结构化理财产品，定位为市场联动产品，期限为半年，收益为3%或6.75%。产品将大部分资金投资于固定收益品种，以获得3%的保本收益，再用一部分资金向国信证券购买沪深300看涨期权，如果交易到期日沪深300指数上涨，则可以通过行权获得额外3.75%的收益，使总收益达到6.75%，如果到期日沪深300指数下跌，则投资者还能获得3%的保本收益。

据申万统计，2012年期权全球总成交量为99亿张，自1995年以来的年均增长率接近20%。

报导引述上海证券分析师袁冠群表示，“近两年来，我国已经相继推出了融资融券业务和股指期货业务，这些创新业务和产品在一定程度上已经慢慢改变了我国股市单边市的特点，投资者可以试图利用这些新产品做套利和对冲。如果未来市场中有了期权的存在，那将使得投资者具有更多更广的选择去控制现货市场的风险。”

亦有分析人士指出，期权因可以组合变化出各种收益结构，已经成为国际金融市场重要的投资工具之一，场外期权规模在成熟市场更是占到期权市场的半壁江山以上，该业务的启动将对券商的盈利模式产生重要的影响。