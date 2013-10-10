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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 08:46 BJT

澳新汇市：澳元兑美元上涨0.25美分，此前澳洲公布就业数据

路透悉尼10月10日 - 澳元兑美元 周四盘中上涨，受惠于此前公布的就业报告好于预期，促使投资者降低对澳洲央行进一步释出宽松举措的预期。

澳元一度升至0.9473，接近9月所及的三个月高位0.9530。最新报价为0.9466，高于稍早的0.9444。(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)

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