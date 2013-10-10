全球金市：金价跌至近1,300美元，受累于美元反弹及美联储政策担忧

黄金避险魅力下降，因为美国总统奥巴马周三发起一系列同议员的会晤，以寻找结束政府关门并提高债务上限的途径。

世界黄金协会(WGC)数据显示，截止9月26日的一年，中央银行黄金协议(Central Bank Gold Agreement)规定下的黄金出售创该协议1999年第一版生效以来的最低水准。

进口银行的官员表示，印度国内黄金交易商可能在未来两周内，根据新的进口规定来进口黄金。(完)

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