全球金市：金价跌至近1,300美元，受累于美元反弹及美联储政策担忧

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
黄金避险魅力下降，因为美国总统奥巴马周三发起一系列同议员的会晤，以寻找结束政府关门并提高债务上限的途径。
世界黄金协会(WGC)数据显示，截止9月26日的一年，中央银行黄金协议(Central Bank Gold Agreement)规定下的黄金出售创该协议1999年第一版生效以来的最低水准。
进口银行的官员表示，印度国内黄金交易商可能在未来两周内，根据新的进口规定来进口黄金。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明； 审校 孙茉莉)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。