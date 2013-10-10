《香港报摘》--信报10月10日

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
* 要闻版头条：
--美国总统奥巴马提名叶伦（Janet Yellen)为美联储首位女掌门人，也是先进国家中第二位女性央行领导人。 * 其他： --易方达资产管理（香港）发行的中华120指数交易所买卖基金（ETF） 将于本月21日挂牌，是目前市场上首只同时追踪A股、H股、红筹、民企的ETF；指数包括80只A股和40只港股，包括中移动 、腾讯 、宝钢 等。
--科网概念股再受到市场热捧，新加坡手机网络游戏开发商IGG 计划以配售形式于创业板挂牌，获多间机构投资者垂青,。据市场消息指出，昨日截止配售已获七倍超额认购，涉资76.16亿港元，传闻会以配售价上限2.91港元定价。
--滙丰香港一项调查显示，受访者对投资仍然审慎，其流动资产的60%为现金，投资只占40%。投资者部分财富由港元转向外币，投资人民币存款人数比率上升，45%受访者均有人民币存款，远较2011年的36%为高。
--受累税项及利息开支等因素，截至7月底止年度，丽新系四间公司有三间核心均录得亏损介乎4,000万港元至2.5亿港元，当中仅以发展中国地产业务为主的丽丰控股 在撇除投资物业重估后仍录得2.875亿港元盈利，也是系内唯一的一间派发末期息的公司。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。