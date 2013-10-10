《香港报摘》--信报10月10日

* 要闻版头条：

--美国总统奥巴马提名叶伦（Janet Yellen)为美联储首位女掌门人，也是先进国家中第二位女性央行领导人。 * 其他： --易方达资产管理（香港）发行的中华120指数交易所买卖基金（ETF） 将于本月21日挂牌，是目前市场上首只同时追踪A股、H股、红筹、民企的ETF；指数包括80只A股和40只港股，包括中移动 、腾讯 、宝钢 等。

--科网概念股再受到市场热捧，新加坡手机网络游戏开发商IGG 计划以配售形式于创业板挂牌，获多间机构投资者垂青,。据市场消息指出，昨日截止配售已获七倍超额认购，涉资76.16亿港元，传闻会以配售价上限2.91港元定价。

--滙丰香港一项调查显示，受访者对投资仍然审慎，其流动资产的60%为现金，投资只占40%。投资者部分财富由港元转向外币，投资人民币存款人数比率上升，45%受访者均有人民币存款，远较2011年的36%为高。

--受累税项及利息开支等因素，截至7月底止年度，丽新系四间公司有三间核心均录得亏损介乎4,000万港元至2.5亿港元，当中仅以发展中国地产业务为主的丽丰控股 在撇除投资物业重估后仍录得2.875亿港元盈利，也是系内唯一的一间派发末期息的公司。(完)