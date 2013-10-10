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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 09:00 BJT

中国个股：保利地产前三季签约销售同比增17%，近期并获八个项目储备

路透上海10月10日 - 中国大型房地产企业--保利房地产(集团)股份有限公司 周四公告称，前九个月公司累计签约销售金额为886.68亿元人民币，同比增长17.24%；近期公司并获得八个项目土地储备。

9月，保利地产实现签约面积85.57万平方米，同比增长8.94%；实现签约金额96.15亿元，同比增长23.92%。

公告称，近期公司获得八个地块，分布在重庆、江西南昌、广东珠海和广州、上海、辽宁沈阳，涉及土地出让金共计约79亿元，部分项目将引入合作方共同开发。其中公司获得的重庆市南岸区南坪组团M分区地块，规划容积率面积为889,463平方米，成交总价为23.395亿元。

易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据显示，国内房地产行业回暖令各大房地产企业加快销售节奏，前三季万科 、绿地、保利地产等行业巨头表现非常突出，其中万科和绿地前三季销售已超千亿元人民币，列前两位，而保利排名第四位。

保利地产周三收报10.21元，近一个月累计下跌5.4%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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