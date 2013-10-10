港报财经评论：新兴市场到了去杠杆周期--信报10月10日

新兴市场到了去杠杆周期/ 习广思

超级鸽派终于上场。美国总统奥巴马提名耶伦担任下一任联储局主席，这对股市是利好消息，起码她是一个会承接贝南奇宽松政策的委员，联储局政策急转軚机会大减。不过，耶伦明年才上任，贝南奇任内还有两次议息，到底他任内会否实行退市，还是把决定权留给耶伦？耶伦上场，市场普遍欢迎，但没有特别的反应，皆因这阵兴奋早在萨默斯宣布退出竞逐时已反映出来。美股持续调整，始终要等到债务上限问题解决才有机会反弹。道指最早调整，原本抗跌力强的纳指周二晚急跌，美股寻底接近尾声。纳指急跌，连带多只美国上市的中资科技股回调，周二晚搜狐、百度下跌，细型股当当网、人人网跌超过10%，香港科网股也出现回吐，腾讯 、金山 及云游 均下跌。与光伏股一样，这批热门板块除了炒政策、炒概念之余，投资者亦要留意在美国上市的同类股份走势，可视之为风向指标。

港股走势呆滞，板块继续轮流炒作。恒指昨天波幅100点，收报23,033点，在23,000点水平争持，日升日跌，等待突破。大市成交额547亿港元，沽空比率7.8%。恒指走势仍受制于美国政治僵局，中国内地A股假期后复市，市场气氛不坏，甚至在假后再有逆回购操作，以保持宽松流动性，加上信贷保持增长，以及季度数据公布在即，市场不免有所期待，有利短期中资股气氛。此外，中国内地A股继续炒作自贸港概念，天津港 见异动。大市淡静，重磅指数股难有表现，反之投机当道，环保股、风电股涨升，内房股反弹力强，连带部分建材股自低位反弹。光伏股回吐，部分环保相关股份沉寂一时，近期再获资金追捧，国电科环 反弹，光大国际 整固3个月后弹升5%，龙源 公布9月营运数据后，股价突破横行区，无论是政策憧憬，抑或是实实在在的数据改善，新能源及环保股仍是第四季要留意的板块。

另外，医药股悄悄反弹，值得留意的是，中生制药 收复急跌裂口，市场逐步消化行贿消息，四环 急弹破顶，消化大手配股的消息。医药股业务各异，股价走势不一，分别反映不同投资主题，故医药股需要逐间分析，难一概而论。华熙生物科技 有医学美容概念，股价升到无人相信，今年升了超过三倍。

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耶伦提名美元转强/ 苏子

昨天亚洲市的市场风险偏好情绪明显上升，道指期货显着造好，原因与联储局副主席耶伦被提名为下任主席有关。由于耶伦被视为联储局由她掌管后将继续目前的超宽松货币政策典型鸽派人士，故她被提名后，成功为市场消除了一项十分重要的不确定风险因素。具备避险功能的日圆及瑞郎因此迅即被市场积极抛售，美元亦扭转近日疲弱走势，暂时忽略了美国政治僵局仍未解决的危机，美汇指数已自80心理关口以下显着上升至80.38高位，20天SMA阻力看来稍后或会面临严峻考验；但若乏力突破，预料将重拾弱势。

昨晨市场知悉耶伦被提名为联储局主席前，美股一直呈现大弱势，道指收市时更跌逾1%，市场当时的避险情绪高涨，日圆更持续保持强劲的势头令美元兑日圆的200天SMA关键支持正面对严峻考验。相信若不是有耶伦被提名联储局主席的好消息突然出现，昨天亚洲市美元兑日圆有甚高机会再度跌破200天SMA支持。

留意当市场稍后完全消化了耶伦的好消息后，美元兑日圆有否动力进一步上升并突破10天SMA阻力。倘若美元兑日圆昨天亚洲市及欧洲市早段的升势未能持续，预料汇价再次转弱，200天SMA支持将再面临严峻考验。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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