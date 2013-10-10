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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 09:01 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货小跌，交易商在上日走高后锁定获利

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 691.75 1.25 +0.18% -0.43% 661.97 69

CBOT玉米 443.00 -0.50 -0.11% -1.39% 457.64 40

CBOT大豆 1286.00 -1.75 -0.14% -0.81% 1332.38 37

CBOT稻米 $15.03 -$0.10 -0.66% +1.35% $15.39 44

美国原油 $101.51 -$0.10 -0.10% -1.91% $105.47 35

汇率

欧元/美元 $1.352 -$0.005 -0.38% -0.46%

美元/澳元 0.945 0.003 +0.30% +0.20% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 张荻)

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