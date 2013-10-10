港报财经评论：港股市底强过美股--经济日报10月10日

港股市底强过美股/ 林瑞芬

美股一挫再挫，周二失守支持轨，本料港股应有较大的震荡，但昨天最多跌213点后，收报23,033点，跌幅收窄至144点；成交额547亿港元。美股如期考验上升轨现更强淡势，但港股跌势尚温和。美国政府关门对环球经济影响有限，对美国经济亦可能只是小冲击，美股一跌再跌，主要反映投资者风险胃纳的下降，以准备美债上限的谈判结果一旦不能达成之违约风险。

拖累美股的主要在债务违约风险上，惟市场目前普遍认为最终上调的可能性高，只是可能要到最后一秒，甚至略为超过限期而成功解决。加上政府关门对美国经济的影响，可能令QE缩量决定押后，利好。美国政府刚提名耶伦接替伯南克作联储局主席，这是市场最愿接受的人选，因耶伦支持劳工市场等数据要继续改善才考虑退市，和伯南克对量化宽松措施的看法一致，又是利好。上证复市后第二日续攀升0.62%至2211，A股整体靠稳形势强，又是利好。所以，或许解释了港股表现为何比预期中硬净，至今未随两重磅股中移动 及汇丰 失守50天平均线。除非美股是股灾式崩溃，否则待美国因素明朗化，美股扭淡势成港股催化剂。恒指力守于短线上升轨近22,500，又受制于23,500作反覆波动，直至债务上限问题明朗化，拨乱反正，乘势突破23,500的可能性稍增。

配合美股调整走势评估，标普500指数周二进一步试穿上升楔形主淡走势，10月17日债务上限谈判限期前波动加速进高潮，VIX周二抽升近21，今年6月最高见约22，买重保险下，美股跌浪或在大户可控范围内。观市，道指跌浪若守14,500，标普500指数若守1,550，大致完成调整。散户身在其中，面对不明朗波动市，离场或是最不伤脑筋的决定，但就可能错过拨乱反正时激化股市抽升那一刻。归根究柢，都是股价会升的基本原则，盈利要够好。此外，有消息跟进者。试想，选的股份若是以中国收入来源为主，又或者年度内盈利销售能见度高，又为何会怕美国经济回？！股市常在不明朗常态下运行，确难尽避不明朗因素，股价短线受买卖双方失衡或有走弱，被美股所震，但震后回归正路，也说到底是靠盈利，意会这点大概也会有感拨开浓雾见青天。

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吉利每股盈利摊薄，无碍增长/ 余少文

国企指数继续在250天线前浮沉，昨日焦点是遭高盛行使可换股债券沽货套利的吉利汽车 。由于股份摊薄，料每股盈利会减少约6%，为股价带来短期沽压。中国内地股市昨日个别发展，沪升深跌，但国指全日只跌29点或0.3%，收报10,505点，成交额94.5亿港元，仍有42%主板H股逆市上升；红筹指数跌13点或0.3%，收报4,531点，成交额51.3亿港元，股民炒完上海自贸区概念后，轮到追捧天津自贸区概念股。由于美股连日急跌，加上位高势危，国指昨表现仍硬净，出乎意料，从好的角度来看，国指低位有支持，后市可以看高一线；悲观而言，若美股再挫，则国指目前横行，是大户派货行为而已，一旦派货到尾声便会出现急跌，尤其10月是传统股灾月，更令人担心。虽然有点儿墙头草，又看升又看跌，但如过去所指，技术指标保历加通道收窄，兼且10天、20天和50天平均线汇聚，都反映国指待变，若向上突破便要出手，相反跌穿支持则要离场。

至于吉利遭外资行清货离场，高盛旗下行使吉利CB，获5.28亿股，换股价1.8408港元；吉利昨开市前亦有5.78亿股上板，每股作价4.15港元，应是高盛连同过去持有的股份，一口气配予其他机构或人士，悲观而言是高盛看淡吉利前景而沽货，但从另一角度来看或令吉利减少一个不明朗因素，因为在4.15港元接货的大户，应不会在现价离场，以及看好吉利前景才会在这水平接货。其实，按彭博综合券商预测，在未计入新股数下，预期吉利未来3年每股盈利年复式增长逾15%，以其今年预测PE近11倍而言，PEG约0.7倍，现价有吸引力。但高盛行使CB令市场多出5.28亿股，变相摊薄每股盈利约6%，以彭博预测数字换算，则未来3年每股盈利年复式增长会降至14%，预测PE也会升至约11.5倍，PEG升至0.82倍，仍处于吸引水平，因为认为1倍PEG为一个增长股的合理水平，以此计算，即吉利股价可升至5.2港元，以昨日收市价4.26港元计算，潜在上升空间有22%。

吉利今年上半年汽车销量增长19%，至逾26.3万台，销量增长在过去两年持续扩大，包括外销汽车增长迅速，上半年增长26%，至逾5万台。由于吉利上半年汽车销量达到今年56万台目标的47%，同期收入增长33%，至149亿元人民币，公司指上半年产品价格稳定及产品组合持续改善，毛利率提高。

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