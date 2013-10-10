版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 12:11 BJT

中国债市动态：紧张资金面稍缓现券走势回稳，国债预发行清淡起步

路透上海10月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券总体走势平稳，因此前稍紧的资金面今日略有缓和，而新债供给压力致机构心态难完全放松。另外，上海证券交易所首秀的国债发行交易则变动微弱，交投清淡。

上海证券交易所周四正式启动国债预发行业务，首期七年期国债预发行 开盘收益率报3.990%，上午收报4.000%，基准收益率为3.992%。

北京一银行交易员表示，受昨日下午起开始见缓和的资金面支撑，早盘现券走势稳定。不过虽然流动性压力稍缓，过多的新债发行令市场心态仍难安。

中国央行今日在公开市场进行了480亿元人民币的14天逆回购操作，利率持平于4.10%；银行间资金隔夜 加权利率小涨，七天期 品种小跌。

国债期货各合约<0#CTF:>小涨但成交愈加萎缩。其中12月主力合约 早盘收报94.370元人民币，涨0.024元，或0.03%，成交732手。

剩余期限6.76年的固息国债130015券最新报价 为4.0300%/3.9700%，上日尾盘在4.0200%/3.9800%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐