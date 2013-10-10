中国债市动态：紧张资金面稍缓现券走势回稳，国债预发行清淡起步

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透上海10月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券总体走势平稳，因此前稍紧的资金面今日略有缓和，而新债供给压力致机构心态难完全放松。另外，上海证券交易所首秀的国债发行交易则变动微弱，交投清淡。
上海证券交易所周四正式启动国债预发行业务，首期七年期国债预发行 开盘收益率报3.990%，上午收报4.000%，基准收益率为3.992%。
北京一银行交易员表示，受昨日下午起开始见缓和的资金面支撑，早盘现券走势稳定。不过虽然流动性压力稍缓，过多的新债发行令市场心态仍难安。
中国央行今日在公开市场进行了480亿元人民币的14天逆回购操作，利率持平于4.10%；银行间资金隔夜 加权利率小涨，七天期 品种小跌。
国债期货各合约<0#CTF:>小涨但成交愈加萎缩。其中12月主力合约 早盘收报94.370元人民币，涨0.024元，或0.03%，成交732手。
剩余期限6.76年的固息国债130015券最新报价 为4.0300%/3.9700%，上日尾盘在4.0200%/3.9800%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。