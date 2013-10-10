《香港报摘》--经济日报10月10日

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
* 要闻版头条：
--和黄 放售百佳现暗涌，市传潜在买家大热门之一的华润创业 疑因价格过高，与价值并不相符为由，有意暂时退出。 有接近交易人士指，华创一方面正忙于与Tesco合并的交易，另一方面觉得和黄索价过高，故以＂以退为进＂为谈判策略。 * 其他： --刚完成收购全球最大猪肉加工商史密斯菲尔德（Smithfield）的双汇国际 ，市传明年将于香港上市，集资额约10亿美元（约78亿港元）。
--政府首次招标出售将军澳数据中心用地，由新意网 以4.28亿港元投得，每平方尺楼面地价仅904港元，远低于市场预期下限。新意网发言人表示，计划就该地兴建高端数据中心，将成为集团旗舰数据中心。
--渣打香港连续两日下调人民币定存息优惠，该行前日下调3个月期定存息20点子（100点子相等1厘）至2.3厘，昨日将12个月期定存下调35点子至2.65厘。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。