《香港报摘》--经济日报10月10日

* 要闻版头条：

--和黄 放售百佳现暗涌，市传潜在买家大热门之一的华润创业 疑因价格过高，与价值并不相符为由，有意暂时退出。 有接近交易人士指，华创一方面正忙于与Tesco合并的交易，另一方面觉得和黄索价过高，故以＂以退为进＂为谈判策略。 * 其他： --刚完成收购全球最大猪肉加工商史密斯菲尔德（Smithfield）的双汇国际 ，市传明年将于香港上市，集资额约10亿美元（约78亿港元）。

--政府首次招标出售将军澳数据中心用地，由新意网 以4.28亿港元投得，每平方尺楼面地价仅904港元，远低于市场预期下限。新意网发言人表示，计划就该地兴建高端数据中心，将成为集团旗舰数据中心。

--渣打香港连续两日下调人民币定存息优惠，该行前日下调3个月期定存息20点子（100点子相等1厘）至2.3厘，昨日将12个月期定存下调35点子至2.65厘。(完)