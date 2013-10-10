重温稿-《中国新债预测》农发行两年固息债利率预测均值4.68%，五年期4.78%

* 招标品种：农发行两年和五年期固息债

* 招标时间：周四(10日)10:00-11:00

* 招标金额：两年和五年期各为至多100亿元人民币

* 预测区间：4.60%-4.70%；4.74%-4.81%

* 预测均值：4.68%；4.78%

* 受访人数: 8位(银行、券商）

路透上海10月9日 - 中国农业发展银行周四将招标发行两期固息债，期限两年和五年。路透调查显示，国庆长假后首周资金偏紧以及新债集中供给碰头，今日招标的国开行新债需求平平，预计明日农发新债亦难有明显起色，中标利率或稍高于二级市场。

市场人士并认为，目前利率债两年以上的期限利差处于历史较低水平，因此从配置角度看，期限更短的两年品种显然价值更好一些，料其需求情况应好于五年品种。

北京一券商分析师指出，债券一级市场短期内还将面临一定的供给压力，预计近期利率债发行的局面不会太乐观，“博边际和高收益要求或仍是主流。”

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年和五年期品种最新报在4.6608%和4.7526%。

二级市场上，剩余期限1.94年的农发行固息债130420 最新成交对应收益率为4.6344%，剩余期限1.94年的农发行固息债130420 今日尚无成交，上日尾盘成交收益率报4.75%。

仅利率债方面，本周有国开行五期增发债、农发行两期固息债、江苏地方债、贴现国债以及进出口行三期固息债先后招标发行。

中国国庆长假后资金面偏紧，影响了机构对新债的投标热情，国家开发银行 周三招标的五期固息增发债(市场俗称“福娃债”)，除一年期外，中长品种的中标收益率均稍高于此前预期。

明日新债具体条款如下：

第24期 第25期

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招标金额 至多100亿元 至多100亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

招标时间 10月10日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月16日 10月17日

发行期 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日

上市日 10月22日 10月23日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%