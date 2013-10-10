《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日

**上海证券报**

--国信证券以沪深300指数 为标的的首单场外期权业务落单，充当一款结构化理财产品提供量化投资工具。

--上海期交所有关人士表示，目前原油期货已没有制度障碍，配套政策正在加紧完善之中。

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露，中国央行正着手建立一套“分账核算”系统，即自贸区内的所有企业、个人、金融机构帐户都将被标识，与境内账号“隔离”，这些被标识账户的所有资金往来，央行将通过该系统实时监控。

**东方早报**

--中国保监会日前下发“关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知(征求意见稿)”，今后保监会将针对流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产等五大类资产制定资金运用上限比例和集中度监管比例，而不再对各大类资产包含的具体品种设限。(完)