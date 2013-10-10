更新版《中国重要政经日程》--10月10日

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
============================今日重要政经日程=======================
10/10（四）
中国国务院总理李克强于10月9日至15日出席在文莱斯里巴加湾市举行的第16次中国—东盟（10+1）领导人会议、第16次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第八届东亚峰会，并对文莱、泰国、越南进行正式访问。
============================近期重要政经日程=======================
10/11（五）
*国新办就落实创新驱动发展战略等方面情况举行新闻发布会，请全国政协副主席、科技部部长万钢介绍落实创新驱动发展战略。
* 中国国际经济交流中心和人民出版社共同主办的《打造中国经济升级版》新书发布会。
10/15（二）
第114届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日-11月4日在广州举行。
10/26 (六）
2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀;审校 沈燕)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。