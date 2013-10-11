《中国债券市场每日交易备忘》--10月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多50亿元人民币一年期固息金融债上午10:00-11:00招标，利率预测均值4.48% 进出口银行至多60亿元三年期固息增发债上午10:00-11:00招标，收益率预测均值4.71% 进出口银行至多50亿元七年期固息债上午10:00-11:00招标，利率预测均值4.84% 财政部150亿元三个月期贴现国债9:30-10:30招标 天津滨海农村商业银行股份有限公司至多10亿元五年期固息金融债(主体评级AA-)，瑞信方正证券主承 华泰证券30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，中行/农行等承销 德力西集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承 重庆两江新区开发投资集团25亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工行主承 温州市公用事业投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，农行和建行主承 福建宁德市中小企业0.5亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA/中债信用增进提供担保)，中行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 克孜勒苏柯尔克孜自治州国资投资经营公司9亿元七年期固息债1380278，票面利率7.15% 郑州发展投资集团18亿元七年期固息债1380281，票面利率6.45% 中国水利水电第七工程局4亿元一年期短融041354058，票面利率5.5% 天山股份 4亿元一年期短融041364038，票面利率5.78% 碧水源 5.5亿元一年期短融041369027，票面利率5.9% 汉江水利水电2亿元一年期短融041351043，票面利率5.68% 海亮集团10亿元三年期中票101351017，票面利率6.5% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行50亿元一年期固息增发债130236，中标收益率4.4705% 国开行50亿元三年期固息增发债130237，中标收益率4.7311% 国开行60亿元五年期固息增发债130238，中标收益率4.7978% 国开行50亿元七年期固息增发债130239，中标收益率4.8663% 国开行50亿元10年期固息增发债130240，中标收益率4.9090% 中电投集团45亿元九个月期超短期融资券 申银万国证券25亿元三个月期短融 天津钢管集团5亿元一年期短融 南京长江第三大桥公司4亿元一年期短融 四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融 山东金茂纺织化工集团3亿元一年期短融 上海电力 15亿元一年期短融 申华控股 4亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铁物25亿元九个月期超短融011318001到期兑付，票面利率4.3% 国开行200亿元30年期固息债050220付息，票面利率4.01% 国开行250亿元20年期固息债060203付息，票面利率3.6% 西子电梯集团公司4.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080116付息，票面利率5.63% 国开行200亿元七年期固息债110254付息，票面利率4.74% 广州港集团10亿元三年期中票1182264付息，票面利率6.07% 农工商房地产集团13亿元五年期固息债1280313付息，票面利率6.29% 北京国资经营公司15亿元五年期中票1282387付息，票面利率4.97% 国家电网公司100亿元三年期中票1282388付息，票面利率4.39% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周四在文莱举行的东亚峰会上表示，预期中国今年前三季国内生产总值（GDP）同比增 长将逾7.5%。 --中国债市市场化程度有望不断加深。中国证券报周五援引上海证券交易所相关人士表示，除目前已推出的国 债预发行交易这一重要创新举措外，下一步将积极推进中国国家开发银行 CHDB.UL 来交易所发债、推动商业银行 减记债及信贷资产证券化在交易所交易转让等多项创新举措。 10/12中国海关公布9月进出口贸易数据 (8月顺差286.1亿美元) 10/14国家统计局公布9月工业品价格指数(PPI) (8月-1.6%) 9月居民消费价格指数(CPI) (8月2.6%) 10/18国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-9月固定资产投资(不含农户) (1-8月20.3%) 9月社会消费品零售总额 (8月13.4%) 9月工业增加值 (8月10.4%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/24公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/丁淑琴)