中国债市：国债预发行正式启动，首日开盘收益率较基准微跌

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透上海10月10日 - 中国上海证券交易所周四正式启动国债预发行业务，首期七年期国债预发行 开盘收益率报3.990%，较其基准收益率3.992%微跌。
上海证交所周三公告称，2013年记账式附息（20期）国债将于周四至下周二在上海证交所交易系统开展国债预发行交易。该国债期限为七年，预发行交易证券简称为WI132007，证券代码为751800，采用收益率申报，基准收益率为3.992%。
该七年期国债招标日为2013年10月16日，利息每年支付一次，预发行交易参考久期为6.00年。
国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。
财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。
债券市场另一重要事件--国债期货，在时隔18年后，今年9月上旬重新登上舞台，针对品种为五年期国债，至今运行较为平稳。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。