中国债市：国债预发行正式启动，首日开盘收益率较基准微跌

路透上海10月10日 - 中国上海证券交易所周四正式启动国债预发行业务，首期七年期国债预发行 开盘收益率报3.990%，较其基准收益率3.992%微跌。

上海证交所周三公告称，2013年记账式附息（20期）国债将于周四至下周二在上海证交所交易系统开展国债预发行交易。该国债期限为七年，预发行交易证券简称为WI132007，证券代码为751800，采用收益率申报，基准收益率为3.992%。

该七年期国债招标日为2013年10月16日，利息每年支付一次，预发行交易参考久期为6.00年。

国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。

财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。