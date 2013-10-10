港报社评：搞好生活所需中港矛盾自消--星岛日报10月10日

北区幼龄学童入学问题，近日闹得沸沸扬扬，区内幼稚园提出就近入学的方法收生，变相实行港人子女优先。《人民日报》文章指香港发展需要“新香港人”，提出香港需要内地新移民确保社会动力。

双非儿童享有居港权，是多年前法院判决的结果，他们来港读书的需要，也不是一朝一夕就出现，北区幼园学额突呈紧张，不如说是当局欠缺筹划。

是否应该容许双非父母子女拥有居港权，以至应否让双非孕妇来港产子，社会有不同意见。不论那种立场都好，双非子女既然已取得香港人身分，现时幼园变相令他们失去平等入读机会的做法，并不完全理想，最多只能当是权宜之计。

最近社会上有另一种声音，质疑每日批核150个单程证来港的政策，认为内地人口不断涌到香港，会拖低港人应有的资源。《人民日报》文章提出观点，认为开埠百年，不同时期不断进入香港的这些“新香港人”，正是推动香港发展的重要力量。

文章提到“新香港人”的说法不算新鲜，本地社会一直认同人口流动，确为香港带来活力。港人突然对新移民南来的焦虑明显增加，更多是因日常生活不便引起的直接反应。

内地人士来港急增，造成各种设施不胜负荷，市民由此产生抗拒，同时还有实际的物质环境造成，不应简单理解为族群间的排斥。港人对内地人口涌入产生忧虑，除了在生活习惯或文化上差异，各项设施和硬件供应不足，可能是更实际和重要的原因。治本方法是必须做好人口政策，适时提供生活所需的设施和服务，确保市民有安居乐业的环境。

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