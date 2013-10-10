《即时观点》澳洲9月就业人口增加0.91万人，失业率意外降至5.6%

市场反应：

澳元兑美元 先是上涨0.0025美元至0.9469，之后回吐多数升幅。银行间利率期货<0#YIB:>小幅下跌，下个月会议降息的可能性为11%。

链接：

澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。

背景：

--分析师对9月就业人口的预估中值为增加1.5万人。预估区间从较上月持平至增加3.5万人不等。

--今年初该数据的波动尤其大，1月、2月和4月意外大幅增加，3月又急降。

--失业率波动较不大，分析师预估9月料持稳在四年高位5.8%，区间在5.8-5.9%。

--整体而言劳动市场迟滞，反映了经济成长率低于潜在水平。

--澳洲央行曾表示，其预期未来几季失业率将上升，之后持稳，然后随着经济成长回升而回落。

--然失业率若来到6%以上，创下2003年以来高位，则将会加重央行再次降息的可能性。(完)