港报社评：双非学童也是港人，政府应妥善处理幼园学额分配--明报10月10日

北区幼稚园学额出现恐慌潮，政府坚持北区学额足够，不过，由于家长替子女报读多间幼稚园，极可能出现一名学童霸占多个学额的情况。同样值得关注的是，不少本地家长把事态归咎双非、单非儿童，政府须适度介入。

教育局推算2014/15年度北区K1学童有4008人， 与学额供应4000个相若。不过，教学界的立法会议员叶建源认为跨境学童来港逐年递增，他认为2014年跨境学童将会达到8-9%，幼稚园学额将短缺约520-960个。叶建源指出当局并未充分考虑跨境学童来港逐年递增的事实。明年双非、单非适龄学童约4.4万人，乃历年最多，内地亦收紧无户籍儿童接受教育的规定，估计明年跨境来港学童将会因而增加。

且教育局还盘算，即使北区幼稚园学额不足，跨境学童可以在其他地区入学。目前情况显示，北区学额不足而衍生的“溢出”效应，可能已经在其他地区出现，但幼稚园学童都只是4、5 岁稚儿，每日要长途跋涉奔波于途，情何以堪。

问题确实使人困扰，不过，双非、单非既然是港人，整体社会就有责任照顾好他们，包括：

一、政府应该对跨境学童新增数字，作出更符合实际情况的估计。

二、设法掌握重复报名和霸占学额的情况，促使北区各幼稚园提早完成收生程序，即要求家长尽早选定子女入读学校，然后腾出的学额由教育局统筹协调分配。

政府不应完全交由市场自由调节，以今年而言，要参与分配学额，既做到尽量原区优先的同时，让跨境学童不受排挤甚至歧视；明年政府应该开始与北区幼稚园商讨，设立统一收生机制。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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