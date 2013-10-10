中国金融：保险资金投资拟实施大类比例监管，具体品种不再设限--报载

路透上海10月10日 - 东方早报周四报导称，据中国保监会近期下发的政策意见，今后保险资金对外投资拟实施大类资产的运用上限比例监管，不再对具体品种的投资比例进行设限。

报导称，保监会近日已向保险公司等下发加强和改进保险资金运用比例监管的通知(征求意见稿)，将保险投资资产重新划分为流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产。今后保监会将针对这五类资产制定运用上限比例和集中度监管比例。

其中其他金融类资产包括商业银行理财产品，银行业金融机构信贷资产支持证券，信托公司集合资金信托计划，证券公司专项资产管理计划，保险资产管理公司项目资产支持计划。

根据征求意见稿，保险公司投资其他类金融产品的比例合计不超过公司上季末总资产的20%。而此前，保监会规定上述资产的投资比例合计不高于公司总资产的30%。

报导引述市场人士称，上述其他类金融资产通常被称为非标理财产品，风险较难掌控。是次降低投资比例，意在收紧对投资该类产品的支持力度。但这也意味着，险资投资收益率将受累。

“这类产品投资收益率很高，对于保险资产管理公司来说具有很强的吸引力...现在看来监管风向明显转变。总体来看，保监会正收紧对投资非标类理财产品支持力度，觉得有一定风险。”一位保险公司资管管理公司负责人表示。

银监会此前通知规定，商业银行理财资金投资于“非标准化债权资产”余额上限，不得超过全部理财产品余额的35%和该行总资产4%孰低者。

非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、以及带回购条款的股权性融资等。

**构建五大类资产**

根据征求意见稿，流动性资产指库存现金和可以随时用于支付的存款，以及期限短，流动性强，易于转换为确定金额现金，且价值变动风险较小的资产。

固定收益类资产是指具有明确存续到期时间，按照预定利率和形式偿付利息和本金等特征的资产，以及主要价值依赖于上述资产价值变动的资产。

权益类资产是包括上市权益类资产和非上市权益类资产。投资于该类资产的账面余额，不得高于上季末总资产的30%。

不动产类资产，是指购买或投资的土地，建筑物及其他依附于土地上的定着物，以及主要价值依赖于上述资产价值变动的资产。保险公司投资于上述资产的账面余额，合计不高于上季末总资产的30%。

上述保险资管管理公司负责人称，上述投资领域的投资比例并未有明显变化，仍与原来水平保持一致，但监管关注点更在大类投资上，而不再对具体投资品种设限。