港报社评：鸽派耶伦掌储局，权威遇三挑战--经济日报10月10日

美国总统奥巴马今晨将提名储局副主席耶伦，明年初接任储局主席一职。惟她上任后能否不负众望，还将面临储局鹰派、共和党与市场等三大挑战。

耶伦非奥巴马的理想储局主席人选，惟萨默斯遭滑铁卢后，自顾不暇的奥巴马只得提名耶伦。且政争令美国经济前景存极大变数，在稳定压倒一切的考量下，由外界公认伯南克二号的耶伦接班，将有助消除市场的疑虑。

耶伦接掌储局虽众望所归，但她至少面临三大挑战。

其一，储局鹰派挑战。储局自2009年起三度量化宽松，局内鹰派深忧未来通胀失控，对持续量宽的支持日减。鹰派过去一年不断找机会炮轰量宽，伯南克要镇住场面已愈见吃力。出掌储局7年多的伯南克，仍被鹰派再三挑战。耶伦恐席未暇暖，鹰派已趁机出击。

其二，共和党施狙击。本身是共和党人的伯南克力倡印钞救经济，尚且被共和党毫不留情责难。具民主党背景的耶伦，势难逃共和党狙击。共和党势对耶伦的提名诸般刁难，藉此对奥巴马还以颜色，耶伦上任后势不断被共和党开刀。

其三，与市场重建互信。伯南克上月未如市场预期般减少买债，令储局和市场间的默契受损。耶伦明年上任后的首务，正是要重建储局与市场互信。惟炒家势趁耶伦上任初期威信未足，以种种藉口如将其言行无限上纲，加剧市场波动图利。耶伦能否驾驭市场，迅速树立权威与市场互信，对退市步伐有极大影响。

投资者不应因耶伦获提名掌储局而过于乐观，仍须密切留意她和储局鹰派、共和党与市场的互动，才能在未来退市掀动的市场风潮中趋利避害。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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