《全球主要国家债券发行预告》--10月10日-10月17日

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京3月30日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，3月25日止 当周外资依然卖超日股。 外资3月25日止当周在日本股市卖超7,543亿日圆，前一周为卖超5,85 3亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券1,516亿日圆，前一周为买超1,509 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -754.3 -1,923.7 -1,540.7 3月12日-3月18日 -585.3r -596.3r +2,915.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -294.0 -151.6 -19.0 3月12日-3月18日 -465.1