中国金融：央行拟设自贸区分账核算系统，实时监控账户资金流向--报载

路透上海10月10日 - 中国上海自由贸易区金融创新的配套措施在稳步推进。21世纪经济报 道周四援引知情人士称，央行正着手建立一套“分账核算”系统，即自贸区内的所有企业、个人、金融机构账户都将被标识，与境内账号“隔离”，并通过该系统实时监控被标识账户的所有资金流向。

报导并引述相关人士表示，该分账核算系统独立于央行境内账户管理系统，将是相关部门防范热钱借自贸区流入境内的一项监管措施。目前相关部门正讨论是否引入《巴塞尔协议Ⅲ》的某些流动性监管指标，作为自贸区银行流动性监管考核标准。

“自贸区的所有被标识账户，原则上将被看成‘境外资金’；央行等相关部门将通过分账核算系统监控被标识账户资金流向，杜绝热钱流入，”上述知情人士透露。

不过报导指出，考虑到部分企业在自贸区已有境内账户，不排除央行设定一个过渡期。在这个过渡期内，被标识账户资金将根据具体业务与资金周转流向，划分为境外资金与境内资金。

报导并引述上海银监局表示，将探索建立符合自贸区内银行业实际的、相对独立的银行业监管体制，并优化调整存贷比、流动性等指标的计算口径和监管要求。

《巴塞尔协议Ⅲ》在银行业金融机构杠杆率、杠杆率监控标准、贷款拨备率、拨备覆盖率、资本充足率加资本缓冲要求等流动性监管指标方面，略低于境内银行业监管要求。然而，这不足以令自贸区分行轻易从境外金融市场拆借资金。

“一家银行要在境外得到足够同业资金，除了比较融资价格，银行自身信誉与流动性风险化解能力，将是重要参考因素，”报导援引一家国有大型银行国际业务部主管称，自贸区分行业务拓展初期，仍将依赖境内总行资金拆借筹资。