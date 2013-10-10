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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 10:46 BJT

路透专访：欧央行管委魏德曼认为目前无需采取新举措应对市场利率上升

魏德曼称，“不仅是(接受救助)的国家需要采取行动，面临挑战的法国和意大利等大国也应有所行动。”他补充称，德国也必须应对全球化、人口结构转变及政府债务带来的变化。

他相信，美国政界人士在本国预算问题上将就解决方案达成一致。

魏德曼表示，“美国政府停摆可能将造成短期经济压力，但以往的经验显示，此后可以作出弥补。”

谈及美联储可能退出货币刺激措施时，他补充称，“围绕美国退出非常规政策所带来影响的紧张讨论，显示全球经济中部分地区仍较脆弱。”

他称，“由于金融和债务危机尚未克服，欧元区也容易遭受挫折。”(完)

(编译 李爽/于春红; 审校 张荻/隋芬)

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