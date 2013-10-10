路透专访：欧央行管委魏德曼认为目前无需采取新举措应对市场利率上升

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
魏德曼称，“不仅是(接受救助)的国家需要采取行动，面临挑战的法国和意大利等大国也应有所行动。”他补充称，德国也必须应对全球化、人口结构转变及政府债务带来的变化。
他相信，美国政界人士在本国预算问题上将就解决方案达成一致。
魏德曼表示，“美国政府停摆可能将造成短期经济压力，但以往的经验显示，此后可以作出弥补。”
谈及美联储可能退出货币刺激措施时，他补充称，“围绕美国退出非常规政策所带来影响的紧张讨论，显示全球经济中部分地区仍较脆弱。”
他称，“由于金融和债务危机尚未克服，欧元区也容易遭受挫折。”(完)
(编译 李爽/于春红; 审校 张荻/隋芬)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。