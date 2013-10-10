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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 09:35 BJT

香港个股：石药集团股份暂停买卖，因控股股东可能出售股份

路透香港10月10日 - 中国制药商--石药集团有限公司 周四称，其股份暂停买卖，以待发出就有关其控股股东可能出售石药股份之内幕消息的公告。

停牌前，石药集团周三收市价报4.35港元，过去一个月累计涨4.7%。

根据公司的中期报告显示，联想控股旗下弘毅投资持有石药集团73.23%的股份。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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