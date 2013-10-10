香港个股：石药集团股份暂停买卖，因控股股东可能出售股份

港报社评：英国启动脱欧，欧盟岂会手软--经济日报3月30日

英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。