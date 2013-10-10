金属期市：期铜略微脱离三周低位，美国政党僵局有缓解迹象

上海期交所1月期铜合约 下滑0.9%报每吨51,410元人民币，之前一度跌至每吨51,260元，为9月18日以来最低。

在压力日益增大且尚无明确办法打破目前财政僵局的情况下，周三美国总统奥巴马开始邀请国会议员前往白宫磋商美国政府停摆以及提高举债上限的问题。

必和必拓旗下全球第二大镍铁厂商Cerro Matoso称，其已经暂时关闭该矿，因哥伦比亚原住民的抗议已经持续两周。此举令占全球产量4%的生产工作暂停。

伦敦金属交易所(LME)新任CEO表示，他准备对抗数个美国诉讼。诉讼指控其在铝库存方面行为不当，影响竞争。

全球最大上市铜生产商Freeport-McMoRan Copper & Gold 表示，其预计明年出售45亿盎司铜，但对今年铜销售下降5%的预期不变。(完)

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