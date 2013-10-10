金属期市：期铜略微脱离三周低位，美国政党僵局有缓解迹象

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
上海期交所1月期铜合约 下滑0.9%报每吨51,410元人民币，之前一度跌至每吨51,260元，为9月18日以来最低。
在压力日益增大且尚无明确办法打破目前财政僵局的情况下，周三美国总统奥巴马开始邀请国会议员前往白宫磋商美国政府停摆以及提高举债上限的问题。
必和必拓旗下全球第二大镍铁厂商Cerro Matoso称，其已经暂时关闭该矿，因哥伦比亚原住民的抗议已经持续两周。此举令占全球产量4%的生产工作暂停。
伦敦金属交易所(LME)新任CEO表示，他准备对抗数个美国诉讼。诉讼指控其在铝库存方面行为不当，影响竞争。
全球最大上市铜生产商Freeport-McMoRan Copper & Gold 表示，其预计明年出售45亿盎司铜，但对今年铜销售下降5%的预期不变。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李爽 审校 于春红)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。