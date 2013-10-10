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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 11:10 BJT

新债招标：中国农发行两年固息债利率4.68%，五年期4.80%--业内人士

路透上海10月10日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的两年期固息债，中标利率为4.68%，与此前预测均值一致；同时招标的五年期固息债中标利率则为4.80%，亦接近4.78%的预测均值。

业内人士并透露，两期新债投标倍数分别为1.75倍和1.43倍。

今日新债具体条款如下：

第24期 第25期

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招标金额 至多100亿元 至多100亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月16日 10月17日

发行期 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日

上市日 10月22日 10月23日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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