新债招标：中国农发行两年固息债利率4.68%，五年期4.80%--业内人士

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透上海10月10日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的两年期固息债，中标利率为4.68%，与此前预测均值一致；同时招标的五年期固息债中标利率则为4.80%，亦接近4.78%的预测均值。
业内人士并透露，两期新债投标倍数分别为1.75倍和1.43倍。
今日新债具体条款如下：
第24期 第25期
------------------------------------------------------------------
招标金额 至多100亿元 至多100亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月16日 10月17日
发行期 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日
上市日 10月22日 10月23日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。