版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 10:28 BJT

新闻稿：韩国央行决定维持利率在2.50%不变

国内金融市场走势大致稳定，这有很大部分是因美国的量化宽松规模仍维持不变。而在外资对股票投资基金净流入的推动下，股价明显扬升且韩元亦升值。长期市场利率则微幅下降，与主要经济体的趋势一致。

展望未来，央行委员会将在密切关注外部风险因素发展与影响，并监控之前调降基本利率与追加预算等政府经济政策效应的同时引导货币政策，以使消费者通胀于中期保持在目标区间内，并确保增长持续放缓不会损及成长潜能。(完) (编译 侯向明/孙茉莉/郑茵/张若琪 审校 石冠兰/郑茵/李爽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐