新闻稿：韩国央行决定维持利率在2.50%不变

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
国内金融市场走势大致稳定，这有很大部分是因美国的量化宽松规模仍维持不变。而在外资对股票投资基金净流入的推动下，股价明显扬升且韩元亦升值。长期市场利率则微幅下降，与主要经济体的趋势一致。
展望未来，央行委员会将在密切关注外部风险因素发展与影响，并监控之前调降基本利率与追加预算等政府经济政策效应的同时引导货币政策，以使消费者通胀于中期保持在目标区间内，并确保增长持续放缓不会损及成长潜能。(完) (编译 侯向明/孙茉莉/郑茵/张若琪 审校 石冠兰/郑茵/李爽)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。