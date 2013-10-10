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市场报道 | 2013年 10月 10日 星期四 10:00 BJT

EIA库存周报：美国原油库存上周激增近700万桶，墨西哥湾沿岸增幅最大

路透纽约10月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油库存上周激增近700万桶，墨西哥湾沿岸等地区的库存大幅上升。

这份数据料将是美国政府恢复运转之前EIA公布的最后一份报告。该机构称其资金可供维持到10月11日。

10月4日当周美国原油库存增加680万桶，远高于分析师预期的增加150万桶。

在过去三周里，原油库存共计增加1,490万桶，为2012年4月以来最大三周增幅。

墨西哥湾沿岸当周库存增幅最大，增加490万桶至1,130万桶，为连续第三周上升。

专家认为，炼厂季节性维护降低了原油需求，导致库存上升。

库欣原油库存下降16.8万桶。在过去14周内，其库存降幅略高于1,700万桶。

10月4日当周，馏分油库存下滑310万桶，降幅大于分析师预期的120万桶；汽油库存微增14.9万桶，而分析师预期增加130万桶。(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)

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