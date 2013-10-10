EIA库存周报：美国原油库存上周激增近700万桶，墨西哥湾沿岸增幅最大

港报财经评论：腾讯挟双引擎，中綫仍有力升--经济日报3月30日
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
路透纽约10月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油库存上周激增近700万桶，墨西哥湾沿岸等地区的库存大幅上升。
这份数据料将是美国政府恢复运转之前EIA公布的最后一份报告。该机构称其资金可供维持到10月11日。
10月4日当周美国原油库存增加680万桶，远高于分析师预期的增加150万桶。
在过去三周里，原油库存共计增加1,490万桶，为2012年4月以来最大三周增幅。
墨西哥湾沿岸当周库存增幅最大，增加490万桶至1,130万桶，为连续第三周上升。
专家认为，炼厂季节性维护降低了原油需求，导致库存上升。
库欣原油库存下降16.8万桶。在过去14周内，其库存降幅略高于1,700万桶。
10月4日当周，馏分油库存下滑310万桶，降幅大于分析师预期的120万桶；汽油库存微增14.9万桶，而分析师预期增加130万桶。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7