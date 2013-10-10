《香港报摘》--其他报纸重要消息10月10日

* 明报：

--往年一直将国庆黄金周视作摇钱树的本港化妆品零售商莎莎 和卓悦 ，今年的生意却未如往年火热，销售额或零售额仅录得单位数升幅。莎莎称内地自由行旅客来港消费常态化，以及增加国外游，是今年国庆生意降温的主要原因。

--丽展 副主席周福安指出，今后除伺机低吸丰德丽 股份外，亦拟在未来两年，将中、港的收租物业收入，由现时每年11.4亿港元，提高至逾15亿港元。 * 星岛日报：

--台湾手机生产商宏达电(HTC) 今年第三季见红，更是2002年以来首次出现亏损。市场昨传出HTC为扭转劣势，与联想 密谋战略合作，或以换股或合资等方式进行，最快明年上半年落实。有分析指HTC手机定位不清晰，认为联想收购HTC的战略价值不高。

--经营“时间廊”及“眼镜88”的宝光 公布黄金周销售表现，大中华地区整体零售销售按年增长15.7%。 * 苹果日报：

--新地 劈价推销尖沙嘴豪宅天玺货尾，诱发沉寂一段日子的长线投资者蠢蠢欲动之际，消息亦同时震散二手豪宅，部份业主脚软，在天玺公布开卖后减价出货。如九龙塘毕架山一号有业主索性劲减198万港元求售，惟有价无市，未获承接。 * 东方日报：

--泰国首富谢国民持有的卜蜂集团，传伙拍美国私募基金凯雷竞购百佳超级市场的消息后，旗下卜蜂莲花 股价昨被炒高，一度飙升41.3%，并于午后停牌。卜蜂莲花昨晚发出通告指，公司知悉卜蜂集团有意参与竞投百佳的揣测，而公司无参与有关程序。

--于八月底才发行9年期本金2亿美元票据的方兴 ，计划再于市场发债，用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。消息指，是次方兴将发行五年期3亿美元票据，初步息率为5.625%。不过，由于市场反应理想，故相信最终息率或将介乎5.25至5.5厘。 * 文汇报：

--富集团最新发表的一项有关亚太区资产管理业的调查显示，不少基金经理都把开拓亚太区新市场视为首要工作，有54%准备开拓新市场的受访者表示正考虑涉足马来西亚市场，43%则考虑拓展泰国市场。

--九龙建业 昨日通过强制拍卖，以3.03亿港元统一红磡四旧楼业权，全部均以底价成交，涉及四项目占地逾7,500平方尺，尺积比率介乎8至9倍，预计建成的楼面面积可达6.6万平方尺。 * 大公报：

--深圳控股 称与若干银行订立融资协议，获提供本金最高达2.35亿美元（约当于18.33亿港元）的可转让定期贷款，以及本金最高达16.54亿港元的可转让定期贷款，贷款用途将为公司及附属公司资金需求。(完)