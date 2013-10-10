日本股市：日经指数盘中触及一周高位，因寄望美国财政僵局取得进展

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透东京10月10日 - 日股日经指数周四早盘中升至一周高位，因美国总统奥巴马邀国会两党人士探索结束政府停摆和提高举债上限的办法，给美国财政僵局取得进展带来希望。
日经指数 早盘中上涨0.8%报14,147.60点，稍早一度高见14,152.77点，为10月3日以来最高。周三收高1%。
主要出口股受到追捧，之前美元兑日圆升至97.53，较周二所及两个月低点96.55涨1日圆。
本田汽车 和日产汽车 分别涨1.3%和1.8%，Nikon 升0.5%。(完)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。