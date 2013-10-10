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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 10:04 BJT

日本股市：日经指数盘中触及一周高位，因寄望美国财政僵局取得进展

路透东京10月10日 - 日股日经指数周四早盘中升至一周高位，因美国总统奥巴马邀国会两党人士探索结束政府停摆和提高举债上限的办法，给美国财政僵局取得进展带来希望。

日经指数 早盘中上涨0.8%报14,147.60点，稍早一度高见14,152.77点，为10月3日以来最高。周三收高1%。

主要出口股受到追捧，之前美元兑日圆升至97.53，较周二所及两个月低点96.55涨1日圆。

本田汽车 和日产汽车 分别涨1.3%和1.8%，Nikon 升0.5%。(完)

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