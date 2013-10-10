香港热股：卜蜂莲花澄清未有参与竞购百佳超市，复牌最多回吐17%

路透香港10月10日 - 泰国卜蜂集团旗下零售分支卜蜂莲花 澄清并未参与竞购和黄 放售的百佳超级市场后，周四复牌早盘股价最多曾跌17%，回吐昨天部份升幅。

有媒体周二报导，卜蜂集团与美国私募基金凯雷集团（Carlyle Group） ，组成财团竞购百佳超市。在中国经营零售超市业务的卜蜂莲花周三股价一度大涨41%，其股份于午盘中途停牌，停牌前升26%。

卜蜂莲花公告称，注意到关于卜蜂集团中的实体有意参与可能收购百佳超级市场的竞投程序的揣测。惟董事会确认，本公司并未参与该程序。

公司表示，董事会定期评估其战略方案，并物色令全体股东价值最大化的机会。但是，现时本公司并未就任何涉及本公司或其附属公司的交易，订立任何根据上市规则须予公布的协议。

自和黄放售百佳后，市场传出多个有兴趣买家，包括华润创业 、日本的永旺 、澳洲的Woolworths 等。而此前传有意竞购的私募基金KKR 和TPG，消息指因两者出价未达和黄预期而退出。 (完)

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