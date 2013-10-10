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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 11:20 BJT

全球经济：IMF认为发达经济体债务将高位企稳，但仍易受市场冲击

IMF同时暗示，由于经济成长迟滞，一些欧洲国家可能考虑放慢财政紧缩计划的实施。一位IMF官员表示，这些国家中包括法国和西班牙。

“他们当然可以放慢步子，这并不意味着停下来，”IMF财政事务部副主任Martine Guerguil说。

IMF还强调发展中国家的财政问题日益严重，尤其是中东、北非等国，财政状况在不断恶化。

IMF还呼吁印度和巴西更多地关注财政整顿问题。两国债务与GDP之比约为68%，均接近发达经济体水平。

IMF认为税收改革计划是弥补财政缺口的途径。虽然多数发达经济体的税率已经很高，但IMF表示，美国和日本等一些国家仍有调整余地，可以增加税收并消除逃税和税制不合理的情况。一些国家可以选择提高房产税以及富裕阶层税赋。

IMF还呼吁各国改革国际税收体系。IMF表示，根据某些估算，对法律进行调整，以减少跨国公司的漏税行为，可以使美国每年多收入600亿美元，约为企业税收总额的四分之一。(完)

(编译 石冠兰/郑茵 审校 李爽)

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