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债券 | 2013年 10月 10日 星期四 10:26 BJT

标题新闻：认为希腊2014年可重返金融市场是“幻想”，债务将需进一步减计--议会预算办公室

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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