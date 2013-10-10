《全球重要经济事件一览表》--10月10日-10月17日

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10月10日(四)

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁代表会议。

华盛顿--G20财长和央行总裁会议(至10月11日)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢出席美国参议院财务委员会的债务上限问题听证会(1230)。

伦敦--英国央行宣布利率决定。

纽约--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在纽约经济俱乐部讲话。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行“全球经济”研讨会。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆以及中国人民银行副行长易纲。

华盛顿--布雷顿森林委员会举行2013年国际委员会会议，发言者包括瑞典央行总裁英韦斯、日本央行总裁黑田东彦以及美联储理事塔鲁洛。

华盛顿--IMF研讨会"北美能源荣景:全球格局的改变者？"演讲者包括加拿大央行副总裁以及墨西哥财长Luis Videgaray Caso。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德为第38届圣路易斯联储银行秋季年会致开幕词(1345)。

布鲁塞尔--欧洲理事会主席范龙佩在里斯本委员会2013年创新峰会上发言。

美国博伊西--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在当地企业和社区领袖午宴上讲话(1830)。

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森出席贝塔斯曼基金 会(Bertelsmann Foundation)和金融时报举办的活动，将参加主题为“危机结束--欧元展望”的讨论(1900)。

华盛顿--英联邦财长会议记者会。发言嘉宾包括尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala以及圣基茨和尼维斯财长Denzil Douglas。

波士顿--法国财政部长莫斯可维西发表关于欧洲经济和政治前景的讲话。

俄克拉荷马市--美国堪萨斯联储总裁乔治出席一项活动并发表简短讲话(2230)

墨西哥城--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)举行“走出危机：欧洲的联合应对”座谈会。与会者包括：荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆、欧洲央行执委亚斯穆森、欧盟经济暨货币事务执委雷恩(1900)。

瑞典KISTA--瑞典央行副总裁艾柯姆将就"全球失衡给瑞典经济造成的风险"发表演说。

瑞典KARLSHAMN--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将就经济形势发表演说。

10月11日(五)

都柏林--爱尔兰央行举行“有效的金融监管”会议。发言者包括爱尔兰央行总裁霍诺汉和英国央行金融稳定执行董事Andrew Haldane。

华盛顿--国际金融协会(IIF)会员年度大会(首日)。发言嘉宾包括欧洲央行执委普雷特、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家暨副秘书长帕多安、马来西亚央行总裁洁蒂、土耳其副总理Ali Babacan和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

华盛顿--奥地利央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在IMF会议间隙举行记者会(1130)。

纽约--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦将发表有关货币政策沟通的讲话。

瑞典KARLSHAMN--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将就经济形势发表演说。

10月12日(六)

华盛顿--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举行专家讨论会，主题为“欧洲正在走出金融危机”。比利时、葡萄牙、西班牙、捷克央行总裁和土耳其央行副总裁将参加讨论。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行题为“危机时期的中央银行--概念趋同--非传统货币政策的未解问题”的讲座，欧央行前总裁特里谢将发表讲话。

10月13日(日)

华盛顿--美国财长杰克卢主持2013年美国-印度经济和金融合作会议。美联储主席贝南克，印度财政部长齐丹巴南和印度央行总裁拉詹将参加会议。

华盛顿--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉在评级机构DBRS午餐会上讲话(1630)。

10月14日(一)

卢森堡--欧元区和欧盟财长会议(至10月15日)。

巴黎--欧洲央行执委科尔参加有关“金融机构风险承担、监管与实体经济”的小组讨论(1530)。

纽约--欧洲央行管委诺沃特尼在哥伦比亚大学发表讲话(1600)

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许和拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics出席欧央行文化日活动(1630)

10月15日(二)

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

伦敦--塞浦路斯财长Charis Georgiades将讨论在全面履行与国际三方贷款机构达成的谅解备忘录方面所取得的进展，以及政府恢复经济平衡计划细节(1430)

10月16日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800GMT)

俄克拉荷马市--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表讲话(1730GMT)

美国韦斯特莱克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托将就国民经济中的楼市发表讲话(1625GMT)。

爱尔兰都柏林--全球税收政策会议(至10月17日)

10月17日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决议计划

纽约--达拉斯联储总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话

美国麦迪逊--芝加哥联储总裁埃文斯在威斯康星房地产和经济前景会议上，就当其经济形势和货币政策发表讲话(1645)

美国巴特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该联储海伦娜分行年会上发表题为“考验时期”的讲话(1845)

美国俄克拉荷马市--堪萨斯联储总裁乔治在俄克拉荷马市商业和社区领袖午餐会上，就美国经济发表讲话(1745)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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