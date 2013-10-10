美国个股：惠普执行长预计2014年营收将企稳，股价应声大涨

路透圣何塞10月9日 - 惠普 执行长惠特曼(Meg Whitman)预计在“业务增长点”的推动下，2014年营收将企稳，2015年将再度加速增长。此话一出，该公司股价周三最高上涨9.5%。

惠特曼在年度投资者简布会上对分析师的讲话，缓解了华尔街对其重整计划的忧虑。这帮助股价部分扳回8月以来20%的跌幅，当时惠特曼预警称2014年公司不太可能实现成长。

惠普股价周三在纽约证交所收高8.91%，报22.60美元。

“2014会计年度将是关键的一年，”她对分析师称，“2015会计年度，可以预计成长将加速，而2016年将成为业界领军公司。”

2014会计年度，“我们预计整体营收将企稳，并开始推动新的增长点。”

惠普周三预计，基于非公认会计原则(GAAP)，2014会计年度每股盈余(EPS)将为3.55至3.75美元，大致与华尔街预计的3.63美元相符。公司在声明中补充称，营收跌幅将比2013年放缓。

声明表示，将投资逾30亿美元用于研发。

惠特曼表示，在创造现金流和稳定企业服务等一些部门中，也获得进展。她称，到2013会计年度第三季，公司共创造了约70亿美元自由现金流。

惠普预计，明年将创造60至65亿美元的自由现金流，其中至少一半将透过股息和股票回购回馈给股东。(完)