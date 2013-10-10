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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 11:13 BJT

更新版 1-新债招标：江苏两期地方债利率再齐肩国债，非市场因素仍是主因

* 江苏五年地方债中标利率3.88%，七年4.00%

* 两期新债认购倍数均为2.55

* 仍受非市场化因素左右 (新增市场人士评论和更多细节)

路透上海10月10日 - 中国江苏省政府周四自主招标的两期地方债，中标利率基本等同于同期限国债上日估值，两期债认购倍数相同，且均超两倍，主要还是受非市场化因素左右。

今年第四批自行发债的中国江苏省地方政府债，总额153亿元人民币，五年和七年期品种各半；五年期品种中标利率3.88%，七年期为4.00%，两期债投标倍数均为2.55倍。

“跟国债基本一样，两只都是一样的全场和边际倍数，控制的真是精准，我还以为弄错了呢，”华中一参与投标的交易员表示。

上述两期债按年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率；10月11日开始发行并计息，10月14日发行结束。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

截止目前，中国各地方政府今年已发行总计2,909亿元的地方政府债，其中由财政部代发2,411亿元，山东、上海、广东、江苏等省市自行招标发行498亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 黄凯)

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