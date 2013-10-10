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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 10:57 BJT

标题新闻：中国总理李克强与美国国务卿克里在东南亚峰会间隙短暂讨论了美国债务问题--美官员

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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