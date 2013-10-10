路透调查：加股明年料录得2010年来最佳表现，能源和矿业股将大涨

路透多伦多10月9日 - 路透调查显示，加拿大股市明年料录得2010年以来最佳表现，因全球经济复苏加快脚步，帮助能源和矿业类股重拾涨势。

过去一周受访的39位市场分析师预估中值显示，加拿大S&P/TSX指数 今年将上涨4.6%至13,000点。

预期大盘将继续上行，到明年底将攀升近6%至13,755点，这将是自2010年上涨14.4%后最大的年度增幅。

“2011年是个低谷，2012年几乎都是在平盘上方，2013年的大盘将会是上涨的一年。”Global Securities策略师Elvis Picardo说道。

在该次调查进行中赶上美国政府部分关闭，美国债务问题令人渐升疑虑。多数投资者目前还是认为该问题将最终解决，不至于给市场造成太多损害。

能源和矿业类股是加股大盘指数的权重股。分析师称这些个股将自全球经济改善中受益。并指出中国经济在此前持续的放缓后正在复原，且欧洲也逐渐摆脱了经济衰退。(完)