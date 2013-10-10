路透调查：加股明年料录得2010年来最佳表现，能源和矿业股将大涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透多伦多10月9日 - 路透调查显示，加拿大股市明年料录得2010年以来最佳表现，因全球经济复苏加快脚步，帮助能源和矿业类股重拾涨势。
过去一周受访的39位市场分析师预估中值显示，加拿大S&P/TSX指数 今年将上涨4.6%至13,000点。
预期大盘将继续上行，到明年底将攀升近6%至13,755点，这将是自2010年上涨14.4%后最大的年度增幅。
“2011年是个低谷，2012年几乎都是在平盘上方，2013年的大盘将会是上涨的一年。”Global Securities策略师Elvis Picardo说道。
在该次调查进行中赶上美国政府部分关闭，美国债务问题令人渐升疑虑。多数投资者目前还是认为该问题将最终解决，不至于给市场造成太多损害。
能源和矿业类股是加股大盘指数的权重股。分析师称这些个股将自全球经济改善中受益。并指出中国经济在此前持续的放缓后正在复原，且欧洲也逐渐摆脱了经济衰退。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 隋芬)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7
今年煤炭价格有所分化，动力煤价格持续上涨，而焦煤价格由于去年涨幅巨大，春节后曾补跌，近期企稳反弹。期货方面，本周焦煤1705合约出现了一定幅度回落，走势弱于动力煤及焦炭。进入3月下旬，供暖季步入尾声，而钢材消费将迎来旺季，可以关注前期涨幅滞后的焦煤期货的补涨机会。