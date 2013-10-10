香港个股：四环医药肿瘤药物临床试验批准申请获接纳，股价创近三年高位

路透香港10月10日 - 中国最大的心脑血管制药公司--四环医药控股集团有限公司 周四宣布，其第一款自主研发的肿瘤新药哌罗替尼（Pirotinib）临床试验批准申请，获中国食品药品监督管理局接纳，公司股价升至近三年高位后转跌。

四环医药早盘最多曾升近2%至5.98港元的2010年12月以来高位，其后股价高位回吐，香港时间10:42转跌0.85%，报5.82港元。

该公司的声明称，作为其第一款自主研发的肿瘤药物，哌罗替尼是集团创新药物开发的里程碑，标志着集团开拓肿瘤产品市场的能力。

四环医药指出，哌罗替尼是一种第二代（pan-HER）抑制剂，用于治疗肺癌和乳腺癌。其临床前研究表明，哌罗替尼在药理学、药代动力学和毒理学多方面具有良好特点，开发前景乐观。四环医药的科研团队现正评估在美国食品药物管理局（FDA）申报的可能性。此外，哌罗替尼已申请国际专利，且在中国、美国、日本和欧洲的专利申请已进入实审阶段。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)