香港个股：四环医药肿瘤药物临床试验批准申请获接纳，股价创近三年高位

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透香港10月10日 - 中国最大的心脑血管制药公司--四环医药控股集团有限公司 周四宣布，其第一款自主研发的肿瘤新药哌罗替尼（Pirotinib）临床试验批准申请，获中国食品药品监督管理局接纳，公司股价升至近三年高位后转跌。
四环医药早盘最多曾升近2%至5.98港元的2010年12月以来高位，其后股价高位回吐，香港时间10:42转跌0.85%，报5.82港元。
该公司的声明称，作为其第一款自主研发的肿瘤药物，哌罗替尼是集团创新药物开发的里程碑，标志着集团开拓肿瘤产品市场的能力。
四环医药指出，哌罗替尼是一种第二代（pan-HER）抑制剂，用于治疗肺癌和乳腺癌。其临床前研究表明，哌罗替尼在药理学、药代动力学和毒理学多方面具有良好特点，开发前景乐观。四环医药的科研团队现正评估在美国食品药物管理局（FDA）申报的可能性。此外，哌罗替尼已申请国际专利，且在中国、美国、日本和欧洲的专利申请已进入实审阶段。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
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