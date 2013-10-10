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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 10:54 BJT

香港个股：顺风光电成为收购无锡尚德股权的优先竞购方

路透香港10月10日 - 根据中国无锡政府发布的通告，在香港上市的中国太阳能面板制造商顺风光电 成为收购尚德控股 旗下无锡尚德部分股权的优先竞购方。

顺风光电股价周四早盘飙涨逾13%，周三在公司表示已提交竞购文件后股价曾大涨逾20%。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)

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