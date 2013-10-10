香港个股：顺风光电成为收购无锡尚德股权的优先竞购方

港报社评：双向而行收窄分歧，民主派应加入政府--明报3月30日

候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。